https://news.day.az/politics/1345728.html Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан
Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан
Начался визит министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщает Trend.
Визит министра состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.
Как сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках визита произойдет обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам.
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