Зограбян головного мозга : Наира идет на войну?

Может ли депутат армянского парламента от фракции с комичным, в текущих уже давно условиях названием, "Процветающая Армения" Наира Зограбян объявить войну Англии? Не удивлюсь. От этой экзальтированной особы можно ждать всего. К примеру, соврать для нее - что стакан воды выпить. .Это было понятно давно, когда она выступала в ПАСЕ с лживыми обвинениями в адрес Азербайджана, называя задержанных нашей стороной армянских диверсантов "военнопленными" и требуя их отпустить.

А давеча в готовность и способность Зограбян врать и не краснеть убедились и в Иране. Это ведь она утверждала, что "уже долгое время многие родители пропавших без вести передают информацию о достоверных сведениях, даже телефонных звонках о том, что их сыновья в дни войны в районе Джабраила, пересекли государственную границу с Ираном, где были взяты в плен".

Она описывала "пленение" армянских военнослужащих так красочно, будто пленили ее саму или она лично участвовала в их пленении. И что вы думаете? "Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения", - говорится в сообщении посольства ИРИ в РА.

Проще говоря, поймали Наиру на лжи. Ясное дело, что она не извинилась, не признала своей вины. Она отряхнула юбку и пошла дальше. По волнам своей глупости. На сей раз Зограбян не удовлетворила целая Англия. Она возмущена тем, что наша страна активно обустраивает, развивает освобожденные в ходе 44-дневной войны, находившиеся около трех десятков лет под армянской оккупацией, свои территории. Уже смешно и нелепо, не правда ли?

Дальше больше. Зограбян возмущена тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев официально пригласил британских бизнесменов инвестировать в освобожденный Карабах , в частности, в Кельбаджар, где есть серьезные природные ресурсы. Действительно, на прошлой неделе состоялся визит в Баку министра экспорта Великобритании Грэхэма Стюарта.

В ходе визита состоялась встреча господина Стюарта с президентом Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы намерены расширять сотрудничество с компаниями Великобритании, являющейся дружественной для нас страной", заявил глава нашего государства. И это заявление, как и сам визит министра экспорта Великобритании довел до истерики армянских политиков разного уровня.

В СМИ РА, как по команде, появились публикации с хулой в адрес Лондона. Авторы этих текстов, как и мадам Зограбян живут в собственном мирке, где нет места здравому смыслу, логике и трезвой оценке действительности. Будь иначе, они бы никогда не стали возмущаться тем, что одна независимая страна развивает отношения с другой независимой страной. Говоря конкретнее, не армянское это дело- развитие азербайджано-английских отношений!

Но поди и объясни очевидное даме, которая привыкла истерить по любому надуманному поводу? Вон, она возмущается еще и тем, что Азербайджан привлек инвесторов из Великобритании в освобожденный Кельбаджар. А что нам делать? Действовать, как армянские варвары и временщики, сохраняя в запустении Карабах? Нет, так могли поступать только оккупанты. А истинные хозяева Карабаха беспокоятся о его развитии.

Потому и была объявлена освобожденная Шуша культурной столицей Азербайджана. Потому и прошел в Шуше музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль". Потому и планируется там проведение в августе фестиваля азербайджанской кухни. Все это доводит мадам Зограбян до белого каления. Она закатывает истерику, возмущается. Но, все это смешно и бесполезно.

Смешно потому, что это наша земля. Освобожденная и очищаемая от той гадости, что осталась пока от почти тридцатилетнего пребывания армянских оккупантов. И мы , по сути, проводим дезинфекцию. Имеем полное право. А что там в РА говорят на сей счет- совершенно никого в Баку не волнует. Разве что, веселит. И мы ждем продолжения веселья. Например, в виде заявления все той же Наиры Зограбян о том, что она лично или всей фракцией "Процветающая Армения" во главе с олигархом Царукяном по кличке "Тупой Гаго", объявляют войну Англии.

Акпер Гасанов