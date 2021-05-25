Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируются встреча министра с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступление на внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Также предусмотрены встречи с высокопоставленными официальными лицами Австрии, руководителями ведущих мозговых центров, главами международных организаций, действующих в Вене.