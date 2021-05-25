https://news.day.az/politics/1345741.html Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируются встреча министра с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступление на внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Также предусмотрены встречи с высокопоставленными официальными лицами Австрии, руководителями ведущих мозговых центров, главами международных организаций, действующих в Вене.
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