Генсек ОИС поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмед Аль-Усаймин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Для меня честь сердечно поздравить Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны - Днем Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а азербайджанскому народу - прогресса и благосостояния.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой и одобряет роль Вашей страны в деле поддержки структуры, цель которой заключается в совместном поощрении исламских ценностей. ОИС и впредь продолжит усилия в деле пропаганды общих ценностей государств-членов и укрепления взаимного сотрудничества между странами.

Надеюсь, что Ваше превосходительство и дальше будет поддерживать и вносить вклад в укрепление солидарности между народами стран-членов и открытие новых горизонтов для совместной исламской деятельности.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравлении.