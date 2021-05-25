Азербайджан откроет посольство еще в одной стране, сообщает во вторник Day.Az.

Данный вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На заседании будет обсужден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)".