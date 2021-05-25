https://news.day.az/politics/1345755.html Азербайджан откроет посольство еще в одной стране
Азербайджан откроет посольство еще в одной стране
Азербайджан откроет посольство еще в одной стране, сообщает во вторник Day.Az.
Данный вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
На заседании будет обсужден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)".
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