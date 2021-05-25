Минобороны России о ситуации в Карабахе

"Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено. Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - отмечается в сообщении.

"Наша основная задача - это контроль за соблюдением соглашения прекращения огня, а также обеспечение безопасности движения гражданского транспорта по маршруту", - сообщил командир наблюдательного поста Сергей Иванов. "Для этого на посту организованы контрольно-пропускные пункты, на которых весь транспорт учитывается. Ведется круглосуточный мониторинг местности, а также обеспечивается безопасность движения гражданского автотранспорта", - добавил он.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.