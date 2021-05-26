Если мирный договор между Баку и Ереваном не будет подписан, то виновата в этом будет Армения

Настоящее, полнокровное, всеобъемлющее мирное соглашение с точки зрения международного права - это логичное и самое лучшее завершение любого военного конфликта. Будь то такие пролонгированные, как армяно-азербайджанский, арабо-израильский, или любой другой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель, комментируя заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности Баку начать работу над всеобъемлющим мирным договором с Арменией.

Мирное соглашение между сторонами, подчеркнул Финкель, это завершение обвинений, претензий и принятие всеми подписавшими сторонами тех результатов, которые сложились по окончании войны. История учит тому, что абсолютное большинство мирных договоров, подписанных воевавшими друг с другом странами, это успешные юридические документы, которые вначале приводят к холодному миру, а затем постепенно к потеплению отношений и даже сотрудничеству в разных областях, отметил израильский юрист.

По словам Михаила Финкеля, в случае с карабахским конфликтом, если Армения подпишет мирное соглашение, это будет означать принятие Ереваном сложившегося положения и согласие его с тем, что все те территории, которые освободил и контролирует Азербайджан, последнему по праву и принадлежат.

"Было бы очень желательно, если бы Армения пошла на всеобъемлющее и полноценное мирное соглашение с Азербайджаном и признала бы его территориальную целостность. Но мне почему-то кажется, что это будет очень непросто, если произойдет вообще. Вся риторика армянских политиков говорит о другом. Признав, что Карабах это территория Азербайджана, им придется отказаться от своих территориальных претензий. Учитывая рост реваншистских настроений в Армении, мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан только в том случае, если случится чудо. Например, если будет серьезное давление со стороны России. Но и в этом случае могут быть проблемы, так как подобный шаг Еревана вызовет колоссальную резистенцию армянской диаспоры по всему миру.

Хочу ошибаться, но мне кажется, что в ближайшее время подписания всеобъемлющего мирного договора с признанием Арменией территориальной целостности Азербайджана не произойдет по вине армянской стороны. Армения - это моноэтническое государство, построенное на идее гипернационализма, собственного расового превосходства над всеми народами мирами и мифах о том, что все земли вокруг якобы должны принадлежать армянам. Пока не изменятся эти пагубные тенденции в армянском обществе, о мирном договоре, к сожалению, говорить сложно. Но это не значит, что Баку должен опустить руки и не продолжать работать в этом направлении. Дорогу осилит идущий. И будем надеяться на то, что разум в Армении восторжествует", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева