Будет учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 25 мая обсудил законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)", сообщает Day.Az.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.