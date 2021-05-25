https://news.day.az/politics/1345870.html Будет учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине
Будет учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 25 мая обсудил законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)", сообщает Day.Az.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.
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