Экипажи кораблей ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, корабли Военно-морских сил Азербайджана выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Также были отработаны элементы организации взаимодействия и связи между военными судами.