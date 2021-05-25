https://news.day.az/politics/1345898.html Экипажи кораблей ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО
Экипажи кораблей ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, корабли Военно-морских сил Азербайджана выполнили боевые стрельбы на морском полигоне в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Также были отработаны элементы организации взаимодействия и связи между военными судами.
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