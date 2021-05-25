При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине прошло мероприятие "Низами Гянджеви - поэт всего человечества"

В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине прошло мероприятие "Низами Гянджеви - поэт всего человечества", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии, проведенном в рамках Года Низами Гянджеви при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, ШОС и посольства Азербайджана в КНР, приняли участие спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Уй, послы ряда стран в Пекине, представители дипкорпуса и китайской общественности.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.