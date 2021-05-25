https://news.day.az/politics/1345952.html При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине прошло мероприятие "Низами Гянджеви - поэт всего человечества" - ФОТО
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине прошло мероприятие "Низами Гянджеви - поэт всего человечества" - ФОТО
В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине прошло мероприятие "Низами Гянджеви - поэт всего человечества", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии, проведенном в рамках Года Низами Гянджеви при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, ШОС и посольства Азербайджана в КНР, приняли участие спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Уй, послы ряда стран в Пекине, представители дипкорпуса и китайской общественности.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре