Президент Ильхам Алиев: В настоящее время связи между Азербайджаном и Ираном находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества

В настоящее время связи между Азербайджаном и Ираном находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Все выдвинутые Президентом Роухани и мною инициативы, принятые решения претворены в жизнь. Мы очень довольны уровнем сотрудничества в период президентства Президента Роухани, этот срок истекает. Прошу передать ему мои приветствия и признательность за партнерство и сотрудничество.

Мы добились действительно больших подвижек во всех областях. Считаю, что в настоящее время связи между нашими странами находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества. Конечно, в связи с возникновением новой - постконфликтной ситуации в регионе имеются новые возможности, новые вызовы, и, безусловно, Иран и Азербайджан как две братские страны должны координировать усилия, вносить вклад в развитие в условиях долгосрочного и устойчивого мира на пользу всех стран региона. Уверен, что правительство Ирана разделяет такой же подход. Потому что за период, прошедший после разрешения конфликта, у нас были многочисленные контакты. Наверное, сегодня мы коснемся нескольких важных вопросов для того, чтобы этот процесс проходил более плавно. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.