https://news.day.az/politics/1346022.html Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника - Дня Республики. В то же время еще раз выражаю Вам свое желание продолжить укрепление дружественных связей и сотрудничества, соединяющих наши страны.
Выражаю Вам свое высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравлении.
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