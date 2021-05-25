Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника - Дня Республики. В то же время еще раз выражаю Вам свое желание продолжить укрепление дружественных связей и сотрудничества, соединяющих наши страны.

Выражаю Вам свое высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравлении.