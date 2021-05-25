Президент Египта поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, заявляю, что высоко ценю узы дружбы и сотрудничества, связывающие наши братские страны, хочу подчеркнуть надежду на дальнейшее развитие этих связей на всех уровнях во взаимных интересах наших братских народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, а братскому азербайджанскому народу - прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.