https://news.day.az/politics/1346025.html Вице-премьер России призвал Армению поскорее разблокировать «Зангезурский коридор»
Вице-премьер России призвал Армению поскорее разблокировать «Зангезурский коридор»
В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл, и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Южного Кавказа", - сказал Оверчук.
Он отметил, что сегодня открываются совершенно новые условия для развития всего региона - и в плане экономики, и в плане развития транспорта.
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