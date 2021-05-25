Вице-премьер России призвал Армению поскорее разблокировать «Зангезурский коридор»

В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл, и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Южного Кавказа", - сказал Оверчук.

Он отметил, что сегодня открываются совершенно новые условия для развития всего региона - и в плане экономики, и в плане развития транспорта.