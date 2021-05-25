Джейхун Байрамов встретился с руководителями ведущих "мозговых" центров Австрии

В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 25 мая встретился с руководителями ведущих мозговых центров этой страны.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов предоставил участникам встречи информацию об оккупационной политике Армении и ее последствиях, военных провокациях против Азербайджана, проведении в ответ на них контрнаступательной операции и освобождении ранее оккупированных территорий Азербайджана по итогам 44-дневной Отечественной войны, а также о новой ситуации, возникшей в регионе после конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана рассказал о трехсторонних заявлениях и вопросах, связанных с их реализацией, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с устранением фактора оккупации, а также о возможностях сотрудничества и устойчивого развития в регионе, процессе восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Помимо этого, министр Джейхун Байрамов рассказал о проблемах, которые препятствуют реализации трехсторонних заявлений и угрожают возможностям сотрудничества в регионе. В данном контексте были подчеркнуты попытки Армении скрытно перебросить войска на территорию Азербайджана, ее отказ предоставить карты минных полей, заявления официального Еревана, отражающие реваншизм и ненависть к Азербайджану, а также другие аспекты.

В завершение мероприятия азербайджанский министр ответил на многочисленные вопросы участников встречи.