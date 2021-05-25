Король Нидерландов поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Нидерландов Виллем-Александр направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас по случаю Дня Республики и передаю наилучшие пожелания благосостояния азербайджанскому народу.

Накануне этого праздника должен признать, что пандемия COVID-19 является невиданной проблемой для всех нас. Наряду с продолжением совместных усилий в борьбе с вирусом COVID-19, желаю Вам, Вашему правительству, а также всему азербайджанскому народу сил, смелости и здоровья", - говорится в поздравлении.