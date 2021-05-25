Ведущие мировые лидеры высоко оценивают политику, которую проводит Президент Ильхам Алиев

Рост авторитета Азербайджана на мировой арене неоспорим. Как и интерес к сотрудничеству с нашей страной и участию в ее проектах и инициативах. Победа Азербайджана в освободительной 44-дневной войне еще более укрепила эту тенденцию, повысив имидж страны теперь как и победителя.

В преддверии Дня Республики - 28 мая продолжается поток поздравительных посланий от глав государств и правительств ведущих стран мира в адрес Президента Ильхама Алиева. По публикациям СМИ можно проследить географию этих посланий и увидеть, насколько возрос интерес к Азербайджану.

"Такое внимание со стороны лидеров мировых держав к Азербайджану и его Президенту вовсе не случайно. Это отношение не возникло из ничего, а основано на той выверенной политике, которую проводит руководство Азербайджана, на успехе масштабных проектов, реализуемых по инициативе нашей страны, на значимости республики в регионе. И, конечно же, на военной победе Азербайджана и освобождении им своих, оккупировавшихся тридцать лет Арменией территорий. Победа в 44-дневной войне еще более повысила авторитет страны и ее руководства в глазах мировой общественности и глав авторитетных государств", - сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Обратите внимание, что поздравительные послания в адрес Президента Азербайджана - эти не просто дежурные письма, принятые в таких случаях. В каждом прослеживается интерес к нашей стране и ее лидеру.

За рубежом Президент Ильхам Алиев известен как ярый сторонник соблюдения международных правовых норм, обеспечения безопасности и стабильности, решения конфликтных вопросов путем мирных переговоров. Его также знают на международных площадках как тонкого политика и дипломата. Очень важной особенностью Президента Азербайджана является то, что он выступает за решение проблем не в локальных, а глобальных масштабах. Так, он был одним из инициаторов оказания помощи слаборазвитым государствам, оказавшимся затруднительном положении в связи с пандемией. Все помнят, как горячо глава нашего государства выступал за справедливое распределение вакцины. Более того, Азербайджан, не самая крупная и богатая страна мира, оказал гуманитарную помощь более 30 государствам в период пандемии.

Азербайджан также известен как страна, твердо придерживающаяся взятых на себя обязательств, надежный партнер, на которого можно положиться. Баку придерживается политики развития двусторонних и многосторонних отношений со всеми странами мира, невмешательства в дела других государств, соблюдения принципов равноправия и уважения друг к другу. Азербайджан никогда не отходит от этих принципов. Наша страна много лет участвует в международных операциях по борьбе с терроризмом, 20 лет она оказывала неоценимую помощь НАТО в ее миссии в Афганистане. Наша страна присоединилась ко всем 12 международным конвенциям по борьбе с терроризмом.

Президента Ильхама Алиева также знают в мире как национального лидера, успешно решающего внутренние проблемы Азербайджанского государства. За время его президентства бюджет страны многократно вырос, начался бурный рост в ненефтяном секторе экономики. Зарубежные эксперты и политики не раз привлекали внимание к тому, как эффективно, в интересах страны и народа расходуются в Азербайджане поступления от продажи нефти. И это чистая правда - доходы страны идут на цели развития, реализацию инфраструктурных проектов, решение социальных вопросов. Достаточно сказать, что за последние два-три года в Азербайджане несколько раз повышались пенсии и зарплаты. Хотя это и внутренний вопрос страны, но нет сомнений, что многие в мире следят за этими процессами и делают выводы для себя.

Я уже отметил роль азербайджанской армии в росте авторитета страны на мировой арене. Хочу подчеркнуть, что сегодняшние профессиональные Вооруженные Силы создавались под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Силой азербайджанского воина были освобождены захваченные Арменией территории, обеспечена территориальная целостность республики.

Сегодня Азербайджан под руководством Президента является автором многих экономических, гуманитарных, политических инициатив международного значения. В частности, глава нашего государства является инициатором создания общекавказского дома и становления трехстороннего сотрудничества стран Южного Кавказа. После 44-днвной войны и завершения карабахского конфликта появилось много возможностей для интеграции региональных государств, а также более широкой интеграции самого региона в мир. Президент США в своем поздравлении Президенту Азербайджана не зря делает особый акцент на запуске в конце минувшего года Южного газового коридора. Этот грандиозный проект как нельзя лучше демонстрирует возможности Азербайджана. Напомню, что наша страна вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы и диверсификацию поставок энергоресурсов.

Лидерские качества Президента Ильхама Алиева обеспечивают стабильность и мир в Азербайджане и регионе, а его деятельность, думаю, дает положительный пример другим государствам. Азербайджанский народ поддерживает Президента, он пользуется большим авторитетом в обществе, что доказывают и исследования общественного мнения, проводимые независимыми зарубежными центрами.

Президент Ильхам Алиев, чувствуя поддержку своего народа, проводит политику, отвечающую интересам и Азербайджана, и региона, и мира в целом.

Лейла Таривердиева