Как уничтожались армянские танки во время Отечественной войны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры уничтожения вражеских танков во время Отечественной войны.

Day.Az со ссылкой на минобороны представляет вниманию читателей эти кадры.