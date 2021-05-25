https://news.day.az/politics/1346042.html Как уничтожались армянские танки во время Отечественной войны Азербайджана - НОВОЕ ВИДЕО
Как уничтожались армянские танки во время Отечественной войны Азербайджана - НОВОЕ ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры уничтожения вражеских танков во время Отечественной войны.
Day.Az со ссылкой на минобороны представляет вниманию читателей эти кадры.
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