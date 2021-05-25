Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Грузинский и азербайджанский народы прошли через многие трудности и трагедии для восстановления своей государственности, однако сегодня наши страны с гордостью продолжают строить сильное и свободное государство.

Пользуясь случаем, еще раз заявляю о готовности вносить вклад в укрепление существующих между нашими странами дружественных связей и партнерства. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии, и мы вместе определим пути углубления нашего стратегического партнерства.

Господин Президент, еще раз выражаю глубокое почтение к Вам, желаю дружественному азербайджанскому народу мира, спокойствия, здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.