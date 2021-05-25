Первая единая медиаплатформа тюркоязычных стран

В Баку 24 мая прошла презентация первого цифрового проекта "Тюркский мир" (TURKIC.World), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, уникальное программное обеспечение дает возможность совершенствовать проект и подключать к новой цифровой платформе медиа других тюркоязычных стран. Также доступна мобильная версия цифровой платформы, которая станет основой для ее развития и улучшения.

Кроме того, благодаря уникальному программному обеспечению СМИ тюркоязычных стран смогут в дальнейшем публиковать на этой цифровой платформе свои новости на русском, английском и других языках.

На церемонии презентации присутствовали руководители азербайджанских и турецких СМИ, посол Турции и диппредставители других тюркоязычных стран, дипломаты, депутаты и другие гости.

Представляем вниманию читателей расширенный видеорепортаж с церемонии презентации.