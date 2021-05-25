Иран поздравил Азербайджан с Победой в Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Мы верим, что Вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель и поздравляем Вас", - сказал иранский министр.