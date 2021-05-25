Оглашена повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Оглашена повестка очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания, которое состоится 27 мая, вошли следующие 15 вопросов:

1. Законопроект "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана" (второе чтение);

2. Законопроект "Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год" (первое чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон "О страховой деятельности" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственных закупках" (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон "О медицинском страховании" (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной границе Азербайджана" (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы (третье чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в "Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом за № 886 от 23 сентября 1994 года, "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом за № 887 от 23 сентября 1994 года, в "Положение о военной службе", утвержденное законом за № 377-IQ от 3 октября 1997 года, законы "Об увековечивании памяти погибших в борьбе за Родину", "О защите исторических и культурных памятников", "О молодежной политике" (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Закон "О занятости" (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, законы "Об антимонопольной деятельности", "Об использовании энергоресурсов", "О недрах", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и объектами инфраструктуры, на основе специального финансирования" (третье чтение);

12. Законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной службе" (второе чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Закон "О кредитных союзах" (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).