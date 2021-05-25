https://news.day.az/politics/1346072.html Последние данные о ситуации на границе с Арменией - заявление Госпогранслужбы
Последние данные о ситуации на границе с Арменией - заявление Госпогранслужбы
Информация о том, что азербайджанские пограничники открыли огонь по территории Армении, не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ представитель Государственной пограничной службы полковник Мурад Нагиев.
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С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.
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