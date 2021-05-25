Последние данные о ситуации на границе с Арменией

Информация о том, что азербайджанские пограничники открыли огонь по территории Армении, не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ представитель Государственной пограничной службы полковник Мурад Нагиев.

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С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.