Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в рамках рабочего визита в Австрию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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