https://news.day.az/politics/1346082.html Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ - ФОТО
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в рамках рабочего визита в Австрию.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД.
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