МИД Азербайджана призвал Армению не нагнетать ситуацию лживыми заявлениями

Информация, распространяемая Арменией о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана позиций на территории населенного пункта Верхняя Шорджа Гегаркуникского района Армении на армяно-азербайджанской государственной границе, не соответствует действительности.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что в заявлениях, сделанных по этому поводу Министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики, было заявлено, что указанные обвинения носят ложный характер, подразделения Вооруженных сил Азербайджана не открывали огонь по территории Армении: "Очередная ложь, распространяемая Арменией, - это попытка целенаправленно использовать инцидент между Вооруженными силами противоположной стороны для обострения ситуации на пограничном пункте. В целом, рост числа потерь среди личного состава вооруженных сил Армении показывает необходимость проведения соответствующих следственных мер внутри вооруженных сил Армении".

В МИД также подчеркнули, что в настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна и находится под контролем: "Призываем армянскую сторону не обострять ситуацию ложными заявлениями, вести конструктивные переговоры по разрешению разногласий по этим и другим вопросам".