https://news.day.az/politics/1346105.html В армии США учтут опыт использования беспилотников в Карабахе
В армии США учтут опыт использования беспилотников в Карабахе
Киберкомандование Вооружённых сил США использует опыт применения беспилотников в Нагорном Карабахе при формировании первого батальона поддержки кибервойны.
Как передает Day.Az, об этом заявил 25 мая глава этого ведомства генерал-лейтенант Стивен Фогарти, выступая на конференции Cyber Electromagnetic Activity (CEMA).
"Этим летом мы собираемся выпустить первую ECT (кибер-команду - ред.) и опробовать её. Мы собираемся опробовать серию идей, которые у нас были", - сказал он.
"Во многом это связано с уроками, извлеченными из недавних конфликтов. Особенно во время войны между Азербайджаном и Арменией в Карабахе", - объяснил Фогарти.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре