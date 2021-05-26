В армии США учтут опыт использования беспилотников в Карабахе

Киберкомандование Вооружённых сил США использует опыт применения беспилотников в Нагорном Карабахе при формировании первого батальона поддержки кибервойны.

Как передает Day.Az, об этом заявил 25 мая глава этого ведомства генерал-лейтенант Стивен Фогарти, выступая на конференции Cyber Electromagnetic Activity (CEMA).

"Этим летом мы собираемся выпустить первую ECT (кибер-команду - ред.) и опробовать её. Мы собираемся опробовать серию идей, которые у нас были", - сказал он.

"Во многом это связано с уроками, извлеченными из недавних конфликтов. Особенно во время войны между Азербайджаном и Арменией в Карабахе", - объяснил Фогарти.