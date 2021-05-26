Азербайджанские войска укрепились на новых выгодных позициях на границе с Арменией - ВИДЕО
Недавно в армянских соцсетях появилось видео потасовки между азербайджанскими и армянскими военнослужащими.
На кадрах видно, как группа армянских солдат выдвинулась в сторону азербайджанского поста и попыталась взять под контроль прилегающую территорию. Они попытались применить силу в отношении азербайджанского военнослужащего.
Инцидент произошел несколько дней назад на Зангезурском направлении азербайджано-армянской границы на территории Лачинского района.
Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные и решительные меры, благодаря чему противник был выведен с этой территории.
Азербайджанские военнослужащие укрепились на нескольких более выгодных позициях и взяли территорию под свой контроль.
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