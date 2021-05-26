на границе с Арменией - ВИДЕО

Недавно в армянских соцсетях появилось видео потасовки между азербайджанскими и армянскими военнослужащими.

На кадрах видно, как группа армянских солдат выдвинулась в сторону азербайджанского поста и попыталась взять под контроль прилегающую территорию. Они попытались применить силу в отношении азербайджанского военнослужащего.

Инцидент произошел несколько дней назад на Зангезурском направлении азербайджано-армянской границы на территории Лачинского района.

Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные и решительные меры, благодаря чему противник был выведен с этой территории.

Азербайджанские военнослужащие укрепились на нескольких более выгодных позициях и взяли территорию под свой контроль.