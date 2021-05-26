Азербайджанцы сломали хребет нашей армии

Армянский боевик Аршавир Гарамян в беседе с журналистами признал, что сегодня армянской армии как таковой не существует, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Территориальные потери не столь болезненны для меня, сколько сломанный позвоночник армянских вооруженных сил. Для восстановления потерь Вооруженных сил Армении, боевого духа солдат нужно очень много времени", - сказал он, добавив, что потеря Арменией человеческих ресурсов в войне слишком велика, и это является самым большим ударом для армии.

По мнению Гарамяна, причин позорного поражения армянской армии в 44-дневной войне несколько.

"Наверное, мы какое-то время жили иллюзиями об армянских вооруженных силах, которые не соответствовали действительности, ожидаемым вызовам, начиная с реформ в армии в последние годы. Вызовы были неправильно оценены, а соответствующие реформы не были осуществлены", - констатирует он и перечисляет проблемы, существующие в организационных работах армянской стороны по бронетехнике, противовоздушной обороне, армии.