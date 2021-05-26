Азербайджанские военнослужащие прошли тренировки по парашютной подготовке в Турции

Международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2021 с участием военнослужащих азербайджанской армии продолжаются в городе Конья Турецкой Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, прошли учения по парашютной подготовке. Основной целью проведения учений является совершенствование навыков личного состава по использованию парашютов, а также дальнейшее повышение уровня их боевой и специальной подготовки.

Учения продлятся до 4 июня.