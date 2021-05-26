https://news.day.az/politics/1346213.html Главы минобороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе
Главы минобороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Карабахе.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В ходе беседы обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Азербайджане, а также другие темы, представляющие взаимный интерес, отметили в оборонном ведомстве.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре