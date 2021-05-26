Главы минобороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Карабахе.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В ходе беседы обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Азербайджане, а также другие темы, представляющие взаимный интерес, отметили в оборонном ведомстве.