https://news.day.az/politics/1346222.html ВС Армении обстреляли азербайджанских военных в Шуше, Кельбаджаре и Гедабеке - ЗАЯВЛЕНИЕ
ВС Армении обстреляли азербайджанских военных в Шуше, Кельбаджаре и Гедабеке - ЗАЯВЛЕНИЕ
С 24 по 26 мая позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, вместе с тем, армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша.
Ответный огонь открыт не был, потерь нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре