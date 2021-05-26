ВС Армении обстреляли азербайджанских военных в Шуше, Кельбаджаре и Гедабеке

С 24 по 26 мая позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, вместе с тем, армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша.

Ответный огонь открыт не был, потерь нет.