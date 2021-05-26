Разгром в Карабахе ничему не научил Армению

Армения - это страна, которая не способна учиться ни на чужих, ни на своих ошибках. Проиграв войну, пережив крушение мифов, наши соседи не набрались мудрости, если не сказать - ума, и продолжают наступать на одни и те же грабли.

По всему видно, что за тридцать лет оккупации азербайджанских территорий и 44 дней позорного провала мифа о "непобедимой армии" армянская сторона не выработала никаких других инструментов кроме лжи и провокаций.

Главной темой дня сегодня в Армении является очередной инцидент, спровоцированный армянами на государственной границе с Азербайджаном. После Зангилана и Лачина подошла очередь Кельбаджара. Накануне армянский Минобороны сообщил о гибели якобы от "азербайджанской пули" контрактника Хуршудяна. Утверждается, что смертельное ранение он получил от пули, коварно перелетевшей госграницу (точнее линию, которую армяне таковой считают) и угодила ему, по одной, версии в грудь, по другой - в голову. Была, кстати, еще версия с ногой, но от этого не умирают, поэтому она была сразу отметена как бесполезная. Хорошо, что еще в фамилии армянские СМИ единогласны, но вот с именем, как и с расположением раны, есть расхождения. В одних источниках погибший - Геворк, в других - В.Хуршудян. Поди и пойми, один ли это и тот же человек, или в один день в Гегаркунике померли от "азербайджанской пули" сразу два младших сержанта.

Еще любопытный момент - одни ресурсы утверждают, что безымянный Хуршудян погиб во время потасовки на границе, другие - что в глубине территории Армении. Понятно, что в последнем случае армянская сторона хочет указать на "азербайджанскую агрессию", но тогда бы уж договорились что ли.

Одним словом, времени на формирование легенды, не допускающей разночтений, у наших соседей просто не было. Времена такие, нельзя долго думать и тянуть, подбросив версию гибели при невыясненных обстоятельствах. Именно такой диагноз всегда был популярен у Минобороны Армении. Им сопровождалось каждое сообщение о смерти солдата в рядах вооруженных сил. Этот диагноз мог оставаться нетронутым неделями, пока общественность не забудет об инциденте. А потом где-нибудь на заднем плане скромно сообщалось, что солдата пристрелил сослуживец, или несчастный, доведенный до крайности дедовщиной, покончил с собой.

Что случилось с контрактником Хуршудяном на самом деле, армянская общественность вряд ли когда-нибудь узнает. Да и не захочет знать, потому что версия "геройской" смерти на рубежах родины выгодна сегодня всем. В принципе, за тридцать лет существования линии соприкосновения войск в Армении набрали опыта в подобной пропаганде, выдавая случаи самострела или убийств за гибель от пресловутой азербайджанской пули. Армянская пропаганда в сотрудничестве с Минобороны действует всегда по обстоятельствам. Когда в армии слишком много небоевых потерь, их выдают за смерть от пули врага. И наоборот, когда во время боестолкновений армяне несут большие потери, через некоторое время почему-то удивительным образом подскакивает статистика убийств и суицидов в небоевых условиях. Так, например, было после четырехдневной войны 2016 года, когда власти постепенно доставали из "холодильника" апрельских покойников, пачками еще раз "погибающих" в автоавариях и при тех самых невыясненных обстоятельствах.

После 44-дневной войны количество солдат, погибающих в перевернутых военных грузовиках и от болезней, тоже стало расти. В соцсетях уже после войны распространялись жуткие фотографии фур с замороженными трупами у моргов в Ереване. Какую-то часть потерь удалось легализовать, в остальных потерях пришлось признаваться.

Война ничего не изменила для армян. Криминальные порядки в армянской армии никуда не делись. Они продолжают существовать, несмотря на то, что армии как таковой у Армении больше нет. Впрочем, как показала война, ее и не было. То, что у армян называется армией, это разъединенные, не подчиняющиеся единоначалию вооруженные банды. На видео, которых сегодня масса в соцсетях, можно видеть сборища как попало экипированных, заросших бородой людей далеко не призывного возраста. Попадая в такую среду, призывники-срочники оказываются в нездоровом окружении. И еще неизвестно, насколько в данном случае свои безопаснее чужих.

За день до инцидента на кельбаджарском участке госграницы в одной из воинских частей Минобороны Армении было обнаружено тело 19-летнего рядового Мкртича Ованнисяна. Несчастный успел прослужить всего четыре месяца и погиб, как пишут "в результате выстрела из-за нарушения техники безопасности".

В начале мая был еще один случай смерти в небоевых условиях, в результате которого погиб рядовой Артем Мелконян. Ранение он получил во время боевого дежурства. Первоначально было заявлено о невыясненных обстоятельствах, но потом Минобороны пришлось признать, что Мелконян был застрелен сослуживцем.

В декабре минувшего года в Карабахе был убит солдат одной из группировок ВС Армении, незаконно находящихся на территории Азербайджана. Ваге Бабаян получил смертельное огнестрельное ранение в челюсть. Факт был оценен как самоубийство. Что, в принципе, вполне может соответствовать истине. До сегодняшнего дня на территориях размещения миротворцев продолжают оставаться вооруженные граждане Армении, которых буквально насильно удерживают в Карабахе. Всеармянская депрессия после поражения в войне, лишения, страх от осознания, что находишься на чужой земле, вполне могут вызвать стрессовое состояние и заставить выстрелить себе в челюсть.

Одним словом, в армянской армии все как всегда.

Все вокруг меняется, и только в Ереване пытаются зубами и ногтями держаться за старое, подставляя своих солдат и свой народ под угрозы, которые несут последствия армянских провокаций. Сегодняшние сводки Минобороны Азербайджана очень напоминают сводки с линии соприкосновения прежних, довоенных времен. Нашим военнослужащим пока что приказано не открывать ответный огонь, но может так случиться, что в следующий раз они получат другой приказ.

Зульфугар Ибрагимов