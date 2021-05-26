На сооружение образовательных заведений модульного типа в Азербайджане выделено 10 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 мая подписал распоряжение о продолжении работ по сооружению образовательных заведений модульного типа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью сооружения образовательных заведений модульного типа на территории Азербайджана из средств, указанных в подпункте 1.13.3 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капвложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете на 2021 год", министерству образования выделяется 10 миллионов манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.
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