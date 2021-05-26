Президент Индии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Индии Рам Натх Ковинд направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Очень рад от имени Правительства и народа Индии и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи. Уверен, что в предстоящие годы наши двусторонние отношения будут еще более углубляться и расширяться.
Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу - постоянного прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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