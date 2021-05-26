Президент Индии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Индии Рам Натх Ковинд направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Очень рад от имени Правительства и народа Индии и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи. Уверен, что в предстоящие годы наши двусторонние отношения будут еще более углубляться и расширяться.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу - постоянного прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.