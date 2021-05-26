В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сыгравшей важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры и в подготовке профессиональных музыкантов, министерству образования Азербайджана поручено подготовить и осуществить совместно с министерством культуры план действий по 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.