Провокации Армении грозят проблемами только ей самой, никому больше

Таких сводок министерство обороны Азербайджана не распространяло давно. После завершения победоносной 44-дневной войны мы отвыкли от подобных тревожных новостей. Но сегодняшняя новость словно вернула нас во времена противостояния.

Как сообщает Минобороны, с 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения. Армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия и в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша. Ответный огонь открыт не был, потерь нет.

О чем говорят эти провокации ВС Армении, какие цели преследуют и к каким последствиям могут привести? С такими вопросами Day.Az обратился к военному эксперту, бывшему командиру корпуса, кавалеру ордена "Азербайджанское знамя", полковнику запаса Шаиру Рамалданову.

Цели, которые преследуют армяне, идут впереди их провокаций. В поствоенной обстановке это вполне ожидаемо, и азербайджанская сторона имеет основания ждать продолжения подобных шагов со стороны Еревана.

Дело во внутриполитической ситуации в самой Армении, которая подобным инцидентам способствует. Силы, которые рвутся к власти, как всегда используют в качестве козыря отношения с Азербайджаном и реваншистскими идеями пытаются заполучить максимум голосов. Армянская общественность еще не осознала до конца поражение своей страны в войне и продолжает верить мифам о том, как "героическая" армянская армия якобы противостояла всему миру. Перечисляются полдюжины стран, которым якобы противостояли армяне. Это, конечно, делается для того, чтобы оправдать в какой-то степени будущие последствия реваншистских идей, которыми сегодня руководствуются политические силы.

В нормальных странах, политики, идущие к власти, делают основой своей избирательной кампании социальные и экономические вопросы. В Армении же об этом молчат. Экономика страны разрушена, большая часть промышленной инфраструктуры бездействует, царит нищета и безработица, Армению душит внешний долг, она не может расплатиться за дорогостоящее оружие, приобретенное в кредит. Но не социальные обещания, а обещания реванша являются хитом предвыборных кампаний.

В настоящее время Азербайджан на основе международных документов, в рамках своей территориальной целостности, признанной мировым сообществом, восстанавливает государственную границу. Само собой, этот процесс проходит сложно. Иначе и быть не могло, потому что тридцать лет армянская сторона шастала на азербайджанские территории, не зная никаких границ, и сегодня им трудно свыкнуться с мыслью, что существует государственная граница. Они "неожиданно" узнали, что то, что они считали своим, на самом деле территория Азербайджана. Естественно, за годы оккупации по эту сторону границы могла быть создана какая-то хозяйственная инфраструктура, которой армяне свободно пользовались. Но сегодня пользование чем-либо на азербайджанской территории для них стало невозможным. Для непросвещенного рядового армянина все это воспринимается эмоционально, еще и подогреваясь определенными силами.

То есть идет болезненный процесс, который, в принципе, был ожидаем. Еще не заключен мирный договор, вооруженные силы Армении разгромлены азербайджанской стороной, Азербайджан начал восстанавливать государственную границу. Наши военнослужащие, будь это подразделения Погранслужбы или Минобороны, участвующие в восстановлении и охране госграницы, очень профессионально, на основе соответствующих приказов и инструкций, не нарушая международных норм несения службы, делают свое дело и предотвращают все инциденты, которые провоцирует армянская сторона.

Провокационные ситуации имели место на границе в Зангилане, затем в Лачине - Гарагель, теперь очередь дошла до Кельбаджара. В горах растаял снег, азербайджанская сторона разворачивает работы по восстановлению своей государственной границы, и по мере продвижения этого процесса инциденты будут провоцироваться Арменией на всех направлениях. Это было ожидаемо.

К сожалению, в Армении есть силы, готовые даже пожертвовать своими солдатами ради того, чтобы представить ситуацию как результат открытия огня с азербайджанской стороны. Провокаторы готовы убивать своих солдат, чтобы потом свалить это на азербайджанских военных. Такие варианты не исключены, поэтому наши военнослужащие, будь то пограничники или представители МО, тесно взаимодействуют с российской стороной, которая находится на территории Армении. Совместно разбирают ту или ситуацию и дают ту или иную юридическую оценку.

Думаю, попытки провокаций с армянской стороны еще будут. Им нужно на фоне усиления напряженности отвлечь внимание армянской общественности от реальных проблем и дать ей возможность "правильно" выбрать. То есть это путь к цели - завоеванию власти в Армении. Все, что сейчас делает армянская сторона, подчинено целям прихода к власти. Тут все средства пускаются в ход, и не исключено, что на госгранице еще будут провокации, которые азербайджанской стороне придется предотвращать.

Предвидя все это, Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев предупредил, что если армянская сторона предпримет какие-то провокационные шаги, то железный кулак Азербайджана не заставит себя долго ждать. Предупреждение будет реализовано, если армяне перейдут черту.

Если просмотреть выставляемые армянами видеоматериалы, то мы там не увидим молодых лиц. Мы там видим людей за 50-т, с заросшими физиономиями. Это многое говорит о состоянии армянской армии. Не думаю, что нам стоит ожидать каких-то серьезных масштабных действий с армянской стороны, а если соседи задумают что-то подобное, то у нас достаточно сил и средств, опыта и профессионализма, чтобы предотвратить любые угрожающие нашей стране действия. Как говорил Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана, любые провокации Армении обернутся против нее же. Провокации Армении грозят бедой только ей самой.

Лейла Таривердиева