Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Чавушоглу журналистам.

О точной дате визита не сообщается. Министр подчеркнул, что отправится в Азербайджан после визита в Грецию, который запланирован на 31 мая.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также отметил, что совершит визит в Бельгию 12-14 июня.