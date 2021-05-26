https://news.day.az/politics/1346300.html Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан
Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Чавушоглу журналистам.
О точной дате визита не сообщается. Министр подчеркнул, что отправится в Азербайджан после визита в Грецию, который запланирован на 31 мая.
Глава внешнеполитического ведомства Турции также отметил, что совершит визит в Бельгию 12-14 июня.
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