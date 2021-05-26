Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным директором отделения ООН в Вене, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гадой Вали, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений сотрудничества между Азербайджаном и УНП ООН.

Стороны провели обсуждения о проблемах в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими видами транснациональной преступности, а также договорились реализовывать проекты по совместному сотрудничеству.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о центрах Службы ASAN и центрах DOST, ставших успешной моделью Азербайджана в борьбе с коррупцией, было подчеркнуто, что очень важно поделиться этим положительным опытом.