Президент Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа Сербии и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики и желаю Вашей стране прогресса, а Вашим гражданам - высокого благосостояния.

Уверен, что в предстоящий период мы интенсифицируем диалог между нашими странами на высшем и самом высоком уровне, что сделает наши стратегические отношения более сильными, более динамичными и более эффективными.

Господин Президент, очень верю, что мы вместе будем работать для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами. С этой точки зрения уверен, что наш новый посол в Азербайджанской Республике Драган Владисавлжевич внесет свой вклад в углубление наших общих отношений.

Также хотел бы подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений. Поэтому мы с нетерпением ждем очередное, шестое заседание Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет во время предстоящего визита министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича в Азербайджанскую Республику.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за позитивное отношение к нашей инициативе о проведении 60-й годовщины первой конференции Движения неприсоединения в октябре нынешнего года в Белграде. С нетерпением жду нашей встречи, уверен, что это будет прекрасной возможностью для обсуждения всех вопросов, вызывающих взаимный интерес.

Выражаю признательность Азербайджанской Республике за то, что она с пониманием отнеслась к нашей позиции, связанной с односторонним объявлением независимости самопровозглашенным Косово. В то же время хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение", - говорится в поздравительном письме.