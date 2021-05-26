https://news.day.az/politics/1346401.html Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики
Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики
Император Японии Нарухито в среду направил Президенту Азербайджана поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики. Рад передать мои пожелания счастья Вам и высокого благосостояния Вашему народу", - говорится в поздравлении.
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