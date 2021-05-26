Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

Император Японии Нарухито в среду направил Президенту Азербайджана поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики. Рад передать мои пожелания счастья Вам и высокого благосостояния Вашему народу", - говорится в поздравлении.