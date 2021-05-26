Своевременное начало вакцинации в Азербайджане позволило пойти на смягчение карантина

Своевременное начало процесса вакцинации в Азербайджане позволило смягчить карантинный режим. С самого начала пандемии коронавируса в стране были приняты серьезные и систематические меры для предотвращения распространения вируса. В результате этих мер Азербайджан стал одной из стран, которые пострадали от пандемии меньше всего.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, эффективность систематических мер по пресечению распространения COVID-19 в Азербайджане сегодня проявляет себя более отчетливо.

"Принятые в нашей стране меры по борьбе с коронавирусом стали примером для большинства стран и высоко ценятся международными организациями. Азербайджан оставляет позади многие страны по масштабам и финансовой составляющей осуществляемых в этом направлении шагов. Таким образом, эти меры охватывают широкий спектр - от защиты здоровья людей до обеспечения экономического развития. Если обратить внимание на хронологию событий в Азербайджане, то можно увидеть, что вся работа проводилась планомерно и в обоснованном порядке", - сказал Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что среди мер, принимаемых против коронавируса, особо следует подчеркнуть вакцинацию, которая началась в Азербайджане одновременно с развитыми странами, что создало условия для дальнейшего расширения охвата смягчений. Он констатировал, что Азербайджан стал одной из немногочисленных стран, которые первыми получили вакцину.

"Решение Оперативного штаба об смягчении карантинного режима стало возможным благодаря систематическим мерам, принимаемым в Азербайджане против распространения вируса. Ряд стран мира все еще находится в состоянии жесткого локдауна. Однако Азербайджан добился успешных результатов именно в таких условиях, к тому же обеспечил достаточный запас вакцин и даже дал людям возможность выбирать вакцину.

Считаю, что наше население сделает все возможное для того, чтобы эти меры привели к позитивному итогу, и будет строго соблюдать правила карантина, чтобы не допустить повторного роста числа зараженных", - добавил Айдын Гусейнов.