Азербайджан пользуется значительным авторитетом на мировой арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Президента России Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

"Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях - на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности",- сказал Путин.