В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Президент Индии Рам Натх Ковинд в среду направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Очень рад от имени Правительства и народа Индии и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи. Уверен, что в предстоящие годы наши двусторонние отношения будут еще более углубляться и расширяться.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу - постоянного прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

***

Король Камбоджи Нородом Сиамони в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Господин Президент,

С большим удовольствием передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а Вашей стране - стабильности, постоянного экономического и социального развития.

Уверен, что дружественные связи между нашими странами в предстоящие годы еще более укрепятся.

Выражаю Вам высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

***

Президент Швейцарии Ги Пармелен в среду направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.

В письме говорится:

"От имени Федерального совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Республики, желаю Вашему превосходительству и гражданам Вашей страны счастья, благосостояния и новых успехов.

После восстановления Азербайджанской Республикой своей независимости между нашими странами сформировались хорошие и надежные отношения, что помогает нам вместе вести борьбу против больших глобальных вызовов. Позвольте еще раз заявить о приверженности Швейцарии продолжению и усилению дружеских и продуктивных отношений сотрудничества между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

***

Президент Хорватии Зоран Миланович в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Республики, желаю Вашему народу прогресса и благосостояния.

Уверен, что в это тяжелое время, когда все мы вместе ведем борьбу для устранения пандемии и ее последствий, наши страны, которые являются друзьями и союзниками, будут работать над поощрением наших отношений и найдут новые формы сотрудничества. В частности, экономический потенциал обеих стран в области энергетики и инфраструктуры может стать стимулом для более плодотворного и более значимого сотрудничества.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".

***

Президент Сербии Александр Вучич в среду направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Сербии и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики и желаю Вашей стране прогресса, а Вашим гражданам - высокого благосостояния.

Уверен, что в предстоящий период мы интенсифицируем диалог между нашими странами на самом высоком уровне, что сделает наши стратегические отношения более сильными, более динамичными и более эффективными.

Господин Президент, очень верю, что мы вместе будем работать для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами. С этой точки зрения уверен, что наш новый посол в Азербайджанской Республике Драган Владисавлжевич внесет свой вклад в углубление наших общих отношений.

Также хотел бы подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений. Поэтому мы с нетерпением ждем очередное, шестое заседание Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет во время предстоящего визита министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича в Азербайджанскую Республику.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за позитивное отношение к нашей инициативе о проведении 60-й годовщины первой конференции Движения неприсоединения в октябре нынешнего года в Белграде. С нетерпением жду нашей встречи, уверен, что это будет прекрасной возможностью для обсуждения всех вопросов, вызывающих взаимный интерес.

Выражаю признательность Азербайджанской Республике за то, что она с пониманием отнеслась к нашей позиции, связанной с односторонним объявлением независимости самопровозглашенным Косово. В то же время хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение", - говорится в поздравительном письме.