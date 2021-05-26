Хасан Роухани поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

Президент Ирана Хасан Роухани в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, государство и народ дружественной и братской Азербайджанской Республики с национальным праздником страны - Днем Республики.

С первых дней восстановления Вашей страной независимости Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два добрых соседа, опираясь на исторические, культурные и религиозные узы, демонстрировали братские и добрососедские отношения на высоком уровне. Хочу выразить уверенность в том, что обе страны, воодушевленные нашей богатой культурой и древней историей, и впредь в соответствии с пожеланиями двух народов будут взаимодействовать в деле расширения сотрудничества, политических, экономических и культурных связей, укрепления регионального мира и стабильности.

В заключение желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а славному народу Азербайджанской Республики - добрых дней".