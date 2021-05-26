Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов

Баку и Рим объединяют не только опирающиеся на общие интересы стратегические цели, достигнутые по всем направлениям двусторонних отношений - от энергетического сектора до сферы культуры, но и многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Италии Серджо Маттареллы Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

"Взаимная симпатия и искренняя дружба между азербайджанцами и итальянцами вновь нашли свое подтверждение в самые тяжелые периоды пандемии. Источником особой радости для меня является видеть, что это увенчалось инициативами взаимной солидарности.

В этом контексте, надеюсь, что в скором времени между Европейским союзом и Азербайджаном будет подписано новое соглашение о партнерстве. Уверен, что это придаст импульс дальнейшему развитию уже существующих между нашими странами прочных и многосторонних отношений", - сказал он.