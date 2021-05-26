Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент,

От имени итальянского народа и от себя лично поздравляю Вас с Днем Республики и передаю самые сердечные пожелания во имя благополучного будущего Азербайджанской Республики.

Баку и Рим объединяют не только опирающиеся на общие интересы стратегические цели, достигнутые по всем направлениям двусторонних отношений - от энергетического сектора до сферы культуры, но и многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов.

Взаимная симпатия и искренняя дружба между азербайджанцами и итальянцами вновь нашла свое подтверждение в самые тяжелые периоды пандемии. Источником особой радости для меня является видеть, что это увенчалось инициативами взаимной солидарности.

В этом контексте надеюсь, что в скором времени между Европейским союзом и Азербайджаном будет подписано новое соглашение о партнерстве. Уверен, что это придаст импульс дальнейшему развитию уже существующих между нашими странами прочных и многосторонних отношений.

С чувством глубокого уважения передаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой, дружественному азербайджанскому народу мои самые сердечные поздравления".