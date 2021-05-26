Соло армянского прихвостня: Вова Лепехин и его кровавый бизнес

Ничего личного - только бизнес. Эту фразу часто приписывают американскому гангстеру Аль-Капоне. Нечто подобное говорит Майкл Корлеоне в экранизации "Крестного отца". Но в действительности первым ее произнес гангстер Отто Берман, бухгалтер американского гангстера по прозвищу Голландец Шульц. Так уж получилось, что по сей день есть немало тех, кто живет, руководствуясь таким кредо.

Одним из таких персонажей, на наш взгляд, является директор института ЕАЭС Владимир Лепехин. Бывший комсомолец, затем комсомольский вожак, успевший побывать депутатом российской Государственной Думы и, вот уже более 10 лет занимает кресло директора института ЕАЭС. И надо признать, что в его лице нашел себе серьезного конкурента директор института стран СНГ печально известный Константин Затулин.

Они оба активно задействованы армянской стороной в информационной войне против Азербайджана. Оба несут чепуху, а порой и просто провокационные речи. Вряд ли бесплатно. Впрочем, если Лепехин готов бескорыстно нести ахинею, которая поднимает самооценку переживающих поражение в 44-дневной войне армян, то это его проблемы. Тем смешнее и нелепее он выглядит.

Впрочем, тут уже достигнут "потолок", который трудно перепрыгнуть. Ведь, умудрился же он, Лепехин, получивший образование в МГ У и даже преподававший в этом вузе, заявить однажды , что Азербайджан является агрессором. Не знаю, сколько нужно употребить армянского коньяка, чтобы договориться до придумывания "агрессии" Азербайджана против самого себя. Впрочем, как говаривал известный литературный персонаж, чего не сделаешь во благо концессии!

В общем, подстегиваемый именно такой жаждой, выступил Лепехин на проходившем в Ереване форуме "Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе". Учитывая место проведения мероприятия сложно было ожидать от тамошних ораторов чего-то адекватного. Так что, речи Лепехина не стали сюрпризом. Для того его, собственного говоря, и рекрутировала армянская сторона. Правда, тут был тот самый случай, когда предложение помолиться в итоге привело к ушибленному лбу.

"Но более 80% населения считает Армению ближайшим союзником наряду с Беларусью. А самое главное, российские военные осуществляют охрану границ Армении и готовы воевать и даже погибать за Арцах и Армению. Это очевидно и мы все это наблюдаем", утверждает он.И это его заявление нуждается в целом букете комментариев.

Начнем с того, что сам Лепехин и возглавляемый им институт ЕАЭС не проводил после 44-дневной войны соцопросов в Армении на предмет отношения граждан этой страны к России. Стало быть, он озвучивает, в лучшем случае, данные одного из армянских соцопросов, что уже не корректно и манипулятивно. Потому, что есть совершенно разные итоги соцопросов на данную тему.

Кроме того, это не где-то еще, а именно в Ереване неоднократно проходили анти-российские акции протеста ,участники которых шли с плакатами, содержащими нецензурную брань в адрес государства Россия и ее президента. Где в этот момент был Лепехин, нам доподлинно неизвестно. Но то, что он выглядел бы идиотом , когда такие акции проходили, является неоспоримым фактом. Впрочем, для обретения им данного статуса можно посмотреть и гуляющие в сети ролики с видео из Еревана российского блоггера Романова. Он там пребывал сразу после поражения РА в 44-дневной войне. И подавляющее большинство опрошенных им армян , мягко говоря, не называли Россию ближайшим союзником.

Кроме того, по сей день в РА звучат откровенно анти-российские речи. Совсем недавно , депутат НС Армян Бабаджанян заявил, что "Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник". Как-то совсем не дружественно проговорил Арман, не правда ли? А какие тексты пишут в армянских СМИ! О, ознакомившись с ними, Лепехин мог бы выпасть в осадок, если бы не был так зависим от своего бизнеса на лжи и провокациях.

Ради него, он готов даже выступать супротив официальной позиции России. Она ведь признает территориальную целостность Азербайджана. И не признает, соответственно, никакого "Арцаха". Его, "Арцах" а не Лепехина, даже Армения не признала. Но, факты и разумные аргументы ничего не стоят для того, кто привык жить по принципу гангстера Отто Бермана.И именно потому он сделал поистине скандальное заявление.

По сути, он заявил, что на стороне Армении воевали и по сей день находятся российские военные преступники. Именно так. Ибо, участие в войне против Азербайджана , по нашим законам является тяжким преступлением. И теперь, я бы был признателен Лепехину, если бы он, такое разговорчивый, озвучил имена всех тех россиян, что "готовы умирать за Армению и Арцах" .Вряд ли ему за это скажут спасибо в РФ. Да и родные и близкие этой категории россиян, если такие есть, вряд ли будут в восторге от перспективы понести наказание за совершенное преступление. Впрочем, все это, скорее всего, мало беспокоит самого Лепехина. Который уже заработал реноме провокатора, армянского прихвостня , готового на все " за долю малую". "Ничего личного- только бизнес", может произнести он в свое оправдание. Упуская из виду, что это бизнес на крови и трагедиях.