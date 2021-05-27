Президент Чехии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Чешской Республики Милош Земан направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником - Днем Республики.

Неслучайно Ваша страна, на десятки лет раньше западных стран предоставившая женщинам право голоса, избрала годовщину провозглашения первой в мусульманском мире демократической и светской республики своим Национальным днем. Традиции, основанные в 1918 году Азербайджанской Демократической Республикой, заслуживают уважения во всем мире. К сожалению, в отличие от Чехословакии, построенной в том же году на обломках старого мира, Азербайджанской Демократической Республике в условиях жестких реалий мира того периода не удалось сохранить независимость.

От всей души желаю Вам и всем Вашим соотечественникам, чтобы в третьем десятилетии XXI века Ваша страна жила в условиях мира со всеми соседями и, как свободное, независимое и благополучное государство, развивалась в соответствии с надеждами и чаяниями основателей независимости современного Азербайджана.

Разрешите, пользуясь случаем, заверить Вас в том, что высоко оцениваю нынешний уровень отношений между Чешской Республикой и Азербайджанской Республикой. Надеюсь на дальнейшее развитие этих отношений. Я придаю большое значение последовательному углублению и развитию связей между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".