Джейхун Байрамов на переговорах с федеральным министром Австрии

Обсуждены перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Австрией, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Согласно информации, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 26 мая с федеральным министром Австрии по европейским и международным делам Александром Шалленбергом.

Министры обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений и подчеркнули важность оживления двустороннего экономического сотрудничества и бизнес-связей в постпандемический период.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об истории армяно-азербайджанского конфликта, многолетней политике агрессии Армении, контрнаступательной операции Азербайджана в ответ на провокации Армении и обеспечении территориальной целостности страны путем освобождения оккупированных территорий.

Глава МИД Азербайджана рассказал о работах по реконструкции и восстановлению, проводимых в освобожденных районах. Были подчеркнуты новые возможности для регионального сотрудничества. Также было отмечено, что после устранения фактора оккупации Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе серьезного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности международного права.

Министры также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.