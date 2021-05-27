Член Конгресса США выступил с заявлением по случаю 103-летия Азербайджанской Республики

Член Конгресса США Пол Госар выступил с поздравительным заявлением по случаю 103-летия Азербайджанской Республики и 30-летия ее независимости от СССР.

Как сообщили Day.Az в четверг в посольстве Азербайджана в США, в заявлении особо подчеркивается, что Азербайджан как важный партнер продолжает быть ярким примером демократии и независимости в регионе.

Было подчеркнуто, что Соединенные Штаты отмечают 103-ю годовщину образования республики вместе с дружественным Азербайджаном.

Член Конгресса отметил, что США и Азербайджан разделяют общие стремления к свободе, демократии и независимости, и пригласил других членов Конгресса присоединиться к поздравлениям.

С текстом заявления на английском языке, зарегистрированном в Конгрессе, можно ознакомиться по ссылке: https://www.congress.gov/117/crec/2021/05/25/167/91/modified/CREC-2021-05-25-pt1-PgE578-4.htm